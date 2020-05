Protest gegen Corona-Maßnahmen: In vielen Städten gehen Menschen auf die Straßen (Archivbild aus Dresden) – im Westen aber mehr als im Osten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wer in der Lutherstadt Wittenberg mit offenen Augen unterwegs ist, der trifft irgendwann auf den Namen Tycho Brahe. Eine Hinweistafel erklärt, dass der berühmte dänische Astronom einst an der Wittenberger Universität studierte, um später als Astronom und Astrologe den Kaiser Rudolf in Prag zu beraten. Ob dereinst auch dem Herrn Drosten, seines Zeichens Virologe und nicht Astrologe, ein solcher Nachruhm beschert sein wird, lässt sich derzeit nicht absehen. Aber so wie einst jeder Herrscher einen Astrologen zu Rate zog, so stehen nun Virologen an der Seite der Mächtigen.

An der Seite der Mächtigen: Wissenschaftler wie der Virologe Christian Drosten (rechts), hier neben Bundesbildungsministerin Anja Karliczek Bildrechte: dpa Die allerdings blicken nicht auf den Lauf der Gestirne, um in die Zukunft zu blicken, sondern beugen sich über Zahlen und Statistiken, um den richtigen Kurs durch die Pandemie zu bestimmen. Das Verstörende für uns Laien ist jedoch, dass drei Virologen ausreichen, um innerhalb weniger Tage mindestens vier gegensätzliche Meinungen zu produzieren, die dann auch noch in den sozialen Netzwerken mutieren und wuchern, sich seuchenartig ausbreiten und schließlich die öffentliche Meinung befallen wie eine Plage. Wissenschaft hatte ich mir als aufgeklärter Zeitgenosse irgendwie eindeutiger vorgestellt. Aber das war wohl eine Illusion, die nun zerplatzt wie eine Virushülle im Seifenwasser.

Von Eiferern, Mahnern und Ketzern

Und so sind wir nun plötzlich wieder dort angelangt, wo wir uns eigentlich schon lange nicht mehr verorteten hatten, nämlich im vorwissenschaftlichen Raum des Glaubens. Der eine glaubt an die virenpolitischen Entscheidungen, der andere eben nicht. Und so lässt sich nun die gesamte Bandbreite menschlicher Glaubensmanifestationen beobachten. Da gibt es die Corona-Eiferer, die ihre Nachbarn anschwärzen, wegen angeblicher Verletzung der Kontaktsperre. Dann gibt es die Corona-Mahner, welche davon leben, das Ende der Welt "wie wir sie kennen" zu verkünden und die Corona-Propheten, die das Aufdämmern einer neuen Zeit gesehen haben wollen.

Und dann natürlich, in letzter Zeit stark wachsend, gibt es auch noch die Corona-Ketzer. Ein bunter Haufen, der plötzlich ganz neue Koalitionen formt: Impfgegner, Reichsbürger, heimatlose Linke und heimattreue Rechte stehen plötzlich zusammen, vereint gegen die Obrigkeit, offenbar das eigentliche Virus. Hält sich nach Meinung unseres Kolumnisten weder an demokratische, noch an undemokratische Spielregeln: das Coronavirus Bildrechte: Visual Science

Ist denn die Welt verrückt geworden?

Ist denn die Welt verrückt geworden, fragt sich so mancher und ein Chor von Wirklichkeitsverweigerern antwortet mit einem vielstimmigen "Ja". Mit Blick in die Geschichte schwant Düsteres, denn eine Verständigung über Glaubensgrenzen hinweg war schon immer schwierig.

Das alles kann aber eigentlich nicht verwundern. Denn dieses Corona-Dings ist eben auch ein Angriff auf die Art und Weise, wie wir auf unsere Umwelt blicken. Wir haben uns ja daran gewöhnt, sie als einen gestaltbaren Ort wahrzunehmen, der nur einen Bebauungsplan braucht, um irgendwie bewohnbar zu sein. Da aber tanzt das Virus aus der Reihe, hält sich weder an demokratische noch an undemokratische Spielregeln, sondern folgt nur dem eigenen genetischen Programm, ein störrisches Stück unbelehrbarer DNA offenbar. Und so sorgt Corona für eine wenig strahlende Erkenntnis: Das Leben an sich ist unsicherer als jeder Bankkredit.

Dass dieser Befund Ängste mobilisiert, ist also erklärbar – welcher Art diese Ängste sind, ist dann aber schon überraschend.

Zunächst muss man aber vorausschicken, dass nicht jeder, der gegen Mundschutz, Ausgangbeschränkung oder Gaststättenschließung protestiert, Verschwörungserzähler, Rechtsradikaler, Reichsbürger oder Impfgegner ist. Es gibt ein legitimes demokratisches Recht, gegen die Entscheidungen von Politik und Verwaltung zu demonstrieren, was ja in den letzten Wochen mehrfach von Gerichten bestätigt wurde. Also zumindest in dieser Hinsicht scheint der Rechtstaat keinen dauerhaften Schaden genommen zu haben.

Im Protest zeichnet sich eine Ost/West-Spaltung ab

Aber die vergangenen Wochen haben auch gezeigt, dass sich bei den Protesten eine merkwürdige Ost/West-Spaltung abzeichnet. Während sich in ostdeutschen Städten allenfalls mehrere Hundert Menschen versammeln, sind es in Stuttgart oder München gleich mehrere Tausend. Bemerkenswert ist dabei, dass es selbst in protestfreudigen Ländern wie Italien oder Frankreich – die zugleich deutlich härtere Einschränkungen hinnehmen mussten – bislang zu keinen solchen Demonstrationen kam. Dort war die Wahrheit des Virus aber auch eine andere. In Stuttgart haben zuletzt Tausende gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus demonstriert. Bildrechte: imago images/7aktuell