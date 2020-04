WhatsApp-Gruppe mit Touristen, die nach Hause wollen

Doch plötzlich ging alles sehr schnell. Mit der Unterstützung eines Einheimischen hatte ich am 29. März eine WhatsApp-Gruppe für Touristen in Tiruvannamalai gegründet, die alle versuchten, nach Chennai und von dort aus in ihr Heimatland zu kommen. Das Ziel der Gruppe: Informationen und Ideen teilen, gegenseitige Unterstützung, Krisenmanagement. Die meisten Gruppenmitglieder waren Deutsche, es waren aber auch weitere Europäer, Kanadier und Australier darunter. Im Lauf des Tages wuchs die Gruppe auf rund 35 Mitglieder.

Gegen Mittag tauchte dort der entsprechende Hinweis auf: Laut Informationen einer der Mitglieder wolle die örtliche Polizei um 15 Uhr eine Hilfsaktion für Touristen starten und ihnen das benötigte Dokument ausstellen. "Quarantäne-Leute" seien jedoch nicht erwünscht. Wir wussten nicht, ob damit wir gemeint waren. Nach eingehender Beratung mit unseren Kontakte vor Ort beschlossen wir dennoch, es zu versuchen. Zum ersten Mal seit fünf Tagen verließen wir die Wohnung. Es fühlte sich unnatürlich an.

Hilfsaktion der örtlichen Polizei

Die Touristen sollten sich in diese Kreidekreise stellen. Bildrechte: MDR/Ann-Sophie-Henne Als die Polizei um etwa 15:10 Uhr mit mehreren großen Wägen am Treffpunkt vorfuhr und mit Schutzmasken und Schlagstöcken auf uns zulief, verstärkte sich mein mulmiges Gefühl. Wollen sie uns wirklich helfen? Was, wenn sie uns doch in Quarantäne bringen? Ich hatte weder ein Ladekabel für mein Handy dabei, noch hatte ich irgendjemandem zu Hause Bescheid gesagt.



Ein Polizist begann, mit Kreide weiße Kreise in gebührendem Abstand auf den Boden zu zeichnen. In diese sollten wir uns stellen und auf weitere Anweisungen warten. Einige Minuten standen wir etwas verloren in der sengenden Mittagshitze, jeder in seinem Kreis. Eine Frau begann laut ein Mantra zu singen. Dann sah ich die Presse vorfahren. Es waren etwa zehn Männer mit Fotoapparaten und Stiften bewaffnet, die auf uns zuliefen und uns neugierige Fragen stellten. In diesem Moment ahnte ich, dass alles gut gehen würde. Nach und nach rückten wir nach vorne weiter. Vor einem eigens eingerichteten "Helpdesk" zeigten wir zwei Polizisten unseren Pass.

Polizei-Dokument wird an Grenzkontrollen akzeptiert

Indische Journalisten verfolgten die Hilfsaktion der Polizei mit großem Interesse. Bildrechte: MDR/Ann-Sophie-Henne Am nächsten Morgen erhielten wir das vom Superintendenten der Polizei unterzeichnete Dokument, mit dem wir noch am selben Tag mit dem Taxi durch die Grenzkontrollen nach Chennai kommen würden. Jede Kontrolle löste zwar dennoch einen kleinen Adrenalinstoß aus, wir kamen aber problemlos durch.



Ob die Aktion letzten Endes eine eigens initiierte PR-Kampagne der regionalen Polizei war oder vom deutschen Generalkonsulat angestoßen wurde, wissen wir nicht. Da an diesem Tag aber zur Enttäuschung weiterer Touristen nur deutsche Staatsbürger zum Helpdesk vorgelassen wurden, vermute ich letzteres.

Warten auf den Rückflug im Hotelzimmer

In Chennai angekommen, verbrachten wir unsere letzten Tage in einem Hotel, das mit dem Generalkonsulat kooperierte und deshalb noch Deutsche aufnahm. Von dort aus warteten wir auf den zweiten Evakuierungsflug nach Hause. In der Nacht zum 3. April wurden schätzungsweise etwas über hundert Menschen, jeder mit vorher ausgeteilter Maske und Handschuhen, in einem Bus-Konvoi zum menschenleeren Flughafen gebracht.

Als wir rund 24 Stunden später deutschen Boden betraten, war ein Teil meiner Gedanken bereits bei meinen Freunden und meiner Familie zu Hause. Ich fühlte eine tiefe Dankbarkeit. Zum ersten Mal hatte ich gespürt, was für ein Privileg es ist, in einem Land zu leben, das seine Bürger in Krisen-Zeiten zurückholt. In dem man sich seiner Rechte als Person relativ sicher sein kann und nicht in Angst vor einer willkürlichen Polizei leben muss. Gleichzeitig dachte ich aber auch an die Menschen, die uns so geholfen und die wir in dieser unsicheren Situation zurückgelassen haben. Und in meine Dankbarkeit mischte sich auch Traurigkeit darüber, dass diese Rechte vielen Menschen, die ich auf meiner Reise kennen und schätzen gelernt habe, verwehrt bleiben.