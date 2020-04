Corona-Krise Bessere Versorgung mit Schutzmasken in Sachsen-Anhalt

Mit den jüngsten Lieferungen entspannt sich die Versorgungslage der Gesundheitsämter zumindest vorübergehend. Konnten sie bislang gerade so die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen versorgen, ist nun deutlich mehr Unterstützung möglich: In Mansfeld-Südharz, im Saalekreis und im Altmarkkreis Salzwedel werden jetzt auch Masken an Hausärzte, Physiotherapeuten oder Bestatter verteilt.

Die 400.000 OP-Schutzmasken und mehr als 650.000 FFP2-Masken wurden von Soldatinnen und Soldaten des Logistikbataillons 171 für die Verteilung vorbereitet. Bildrechte: Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne sprach von einem wichtigen Zeichen für alle Helferinnen und Helfer vor Ort. 38.000 OP-Schutzmasken und 48.560 Partikel-filtrierende FFP 2-Masken waren am Mittwoch in jeden der Landkreise und die kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt verteilt worden. "Damit konnten wir sogar noch mehr ausliefern, als gestern zugesagt", sagte Grimm-Benne noch am Mittwoch.



Der große Schwung an Schutzmasken, auf den das Sozialministerium schon lange gewartet hatte, kommt aus China. Ein Teil der Lieferung traf am Dienstagabend am Flughafen Leipzig-Halle ein, die andere kam über Österreich und Bayern. Laut Ministerium soll nach Ostern die nächste große Lieferung ankommen.