Interview "Clubs und Diskotheken sollen zur Eindämmung der Pandemie beitragen"

MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Szibor, Sie und Ihr Team von der Festung Mark haben in den letzten Monaten vieles versucht, um Kultur zu ermöglichen. Ab ersten November sollen in Sachsen-Anhalt wieder die Clubs öffnen. Das sorgt für Kritik, warum?

Christian Szibor: In den Sommermonaten haben wir gute Erfahrungen mit unseren Hygienekonzepten gemacht, zum Beispiel mit unserem Kulturpicknick unter freiem Himmel. Jetzt wird es kühl und wir ziehen uns in die Gebäude zurück. Das treibt uns Kulturschaffende um, denn wir werden unsere Aktivitäten nach innen verlegen müssen, wohl wissend, dass die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin gelten.

Sachsen-Anhalt geht einen eigenen Weg, so dass wir Clubs ab ersten November wieder öffnen können. Das ist allerdings mit einer Menge von Fragen verbunden und so manche Idee der Landesregierung erfüllt uns mit Sorge.

Welche Probleme stellen sich konkret?

Die Festung Mark in Magdeburg ist ein Ort für verschiedene Kulturveranstaltungen. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Zum Beispiel die Überlegung, dass die Tanzenden in Gruppen unterteilt werden sollen und dann nur maximal zehn Leute in einem Kreis gemeinsam tanzen dürfen. Das ist abstrus und lässt sich auch mit dem Anliegen eines Clubs, wo sich ja Menschen treffen wollen, nicht vereinbaren.



Stellen wir uns vor, ich bewege mich mit zehn Leute in einem Ring, vielleicht farblich markiert, auf der Tanzfläche und in zwei, drei Meter Abstand tanzt in einem anderen Ring ein netter Mensch, den ich kennenlernen will. Dann ist die Frage, wie komme in den anderen Ring, darf ich den Menschen zum Drink einladen und so weiter und sofort. Und wer soll das eigentlich kontrollieren?

Also hier sind von der Landesregierung löbliche Bemühungen unternommen worden, um die Clubs zu öffnen, aber es muss weiter gedacht werden, um nach neuen Wegen zu suchen. Da sind wir im Gespräch mit dem Wirtschaftsminister (Anmerkung d. Redaktion: Armin Willingmann).

Sie fordern neue Wege zu gehen. Was schwebt Ihnen konkret vor?

Wir könnten uns vorstellen, den Einlass anders zu organisieren, so dass man Risikoträger durch Fiebermessungen und Schnelltests gleich identifiziert. So können wir sicherstellen, dass sich innerhalb der Clubs die Menschen angstfrei bewegen können und die Abstände, die ja ohnehin an solchen Orten kaum einzuhalten sind, keine große Rolle mehr spielen. Wenn wir das konsequent umsetzen, dann kann die Öffnung von Clubs und Diskotheken signifikant zur Eindämmung der Pandemie beitragen.

