In Sachsen-Anhalt sind seit Montagmittag 67 Mneschen an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das geht aus den täglichen Angaben des Sozialministeriums hervor – ein neuer Höchstwert an Todesfällen innerhalb von 24-Stunden. Bereits in der vergangenen Woche gab es verhältnismäßig viele Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Bei den Daten ist aber zu beachten, dass einige Kreise auch Nachmeldungen gebündelt angeben – beispielsweise vom Wochenende vorher.

Zur Einordnung: Seit Ausbruch der Pandemie sind insgesamt bis zum 10. Januar 890 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Stand Dienstag, 19. Januar, also nur neun Tage später, hat sich der Wert um etwas mehr als 43 Prozent auf 1.274 Verstorbene erhöht.

Große regionale Unterschiede bei der 7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz liegt für ganz Sachsen-Anhalt aktuell bei einem Wert von etwa 238. Bei den einzelnen Landkreise und kreisreie Städte gibt es jedoch einige deutliche Unterschiede. Während es im Burgenlandkreis mit einem Wert von 466,32 den höchsten Wert aller Land- und Städtekreise gibt, liegt die Inzidenz in Magdeburg derzeit bei 78,72. Damit ist der Wert im Burgenlandkreis fast sechs Mal höher als der in der Landeshauptstadt. Bereits vor einer Woche hatte Magdeburg den mit Abstand geringsten 7-Tage-Inzidenzwert mit 114,92.

Der Magdeburger Amtsarzt Eike Hennig sagte bei einer Pressekonferenz in der Landeshauptstadt am Dienstag, der Schwerpunkt der Betreuung liege bei den Pflegeheimen. So seien seit vergangenem März in den Heimen etwa 1,5 Millionen Schutzmasken verteilt worden. Zusammenkünfte seien nicht erlaubt, es gebe eine FFP2-Maskenpflicht.

Neue Impfdosen in Sachsen-Anhalt angekommen

Neuer Impfstoff der Firma Biontech und Pfizer ist am Dienstagmorgen angekommen. Bildrechte: MDR/Simon Köppl Am Dienstag sind in Sachsen-Anhalt weitere 23.400 Impfdosen angekommen. Diese werden auf alle 14 Landkreise aufgeteilt. Insgesamt sollen etwas weniger als 150.000 Impfdosen bis Mitte Februar in Sachsen-Anhalt eintreffen. Wegen kurzfristigen Umbauten beim Impfstoffhersteller Pfizer in Belgien ist dieser Wert deutlich geringer als ursprünglich geplant.



Impfstart in Magdeburg nicht vor Februar