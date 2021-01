Corona-Lage, 11. Januar 2021 Neuer Corona-Höchststand in Halle – Impfzentren starten

Am Montag haben acht Impfzentren im Land den Betrieb aufgenommen – etwa in Staßfurt (Salzlandkreis) oder Zorbau (Burgenlandkreis). Verwirrung gab es lediglich bei Fällen, deren Impf-Termine an Einwohner aus anderen Landkreisen bzw. Bundesländern vergeben wurden. Ab Dienstag können sich auch angemeldete Menschen im Altmarkkreis Salzwedel spritzen lassen. Das Impfzentrum in Stendal soll erst eine Woche später, am 18. Januar, starten. In Magdeburg wird das Impfzentrum frühestens am 20. Januar öffnen.