Der Wert gibt an, wie viele nachgewiesene Corona-Neuinfektionen es in einem bestimmten Gebiet – etwa in einem Landkreis oder in einem Bundesland – in den jeweils vergangenen sieben Tagen gab. Die errechnete Summe der Neuinfektionen wird dann auf 100.000 Einwohner umgerechnet. Warum das Umrechnen? Damit die Werte besser vergleichbar sind.



Ein fiktives Beispiel: 100 neue Fälle innerhalb von 7 Tagen klingen erst einmal sehr ernst. Jedoch ist es ein Unterschied, ob diese Fälle in einer Stadt wie Halle (rund 239.000 Menschen wohnen dort) oder in München (rund 1.560.000) festgestellt werden. In Halle würde sich basierend auf der Fallzahl 100 und der Bevölkerungszahl eine 7-Tage-Inzidenz von 41,84 ergeben, in München läge der Wert hingegen nur bei 6,41.