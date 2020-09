Die Mehrheit hingegen sprach sich dafür aus, dass der Staat im Gesundheitsbereich stärker regulieren solle, jeder zweite Befragte wünschte sich zudem mehr Regulierung auf dem Wohnungsmarkt. Der auch schon vor der Corona-Pandemie offenkundige Mangel an Pflegekräften sollte nach Meinung fast aller Befragten (91 Prozent) durch eine bessere Bezahlung der Pflegeberufe gelöst werden.

Letztlich bleibt die Frage, ob mit den stärker geforderten wirtschaftlichen Regulierungen nicht eine der wichtigsten Errungenschaften der Wende aufgegeben werde: die wirtschaftliche Freiheit. Auch das war Thema der aktuellen mdrFragt-Befragung. Ergebnis: Nur für 24 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Sachsen-Anhalt war die wirtschaftliche Freiheit die wichtigste Errungenschaft. Etwas mehr stimmten für Reisefreiheit (29 Prozent) sowie für die Presse-und Meinungsfreiheit (26 Prozent).

30 Jahre Einheit, 30 Jahre Freiheit, eine Menge Erfolge im Kleinen und im Großen. Im Herbst 2020 wollten die neuen Länder feiern. Doch nun stellt das Jahr 2020 mit der Corona-Krise einen erneuten Umbruch dar. Ein Einschnitt für die gesamte Gesellschaft. Welche Parallelen die Menschen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen zwischen den Umbrüchen damals und heute sehen und wie sie – damals und heute – Lösungen für ihre Nöte suchen, das erzählt der 60-minütige Dokumentarfilm "1990/2020 Zeiten des Umbruchs" am 09.09.2020 um 20.15 Uhr im MDR FERNSEHEN und schon jetzt in der Mediathek: