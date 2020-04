Ganz viele Kinder in Sachsen-Anhalt sind gerade unglaublich kreativ. Sie dürfen ihre Freunde nicht sehen, die Spielplätze sind geschlossen und Schaukeln im Park ist auch verboten. Damit keine Langeweile aufkommt, greifen sie zu bunter Farbe und bepinseln kleine und große Steine. So entstehen überall im Land Kunstwerke mit Marienkäfern, Herzen, Sonnen und Wünschen wie "Bleibt gesund!" oder "Lasst uns zusammenhalten!" Die bunten Steine werden vor Kindergärten und Schulen und auch in Parks und auf Feldwegen abgelegt. Auf diese Weise wachsen überall in Sachsen-Anhalt Steinschlangen.

Malen gegen Einsamkeit und Langeweile

Was die Motive angeht, beweisen die Kinder viel Phantasie. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Es gibt inzwischen in nahezu jeder Stadt und in jedem Dorf solche farbenfrohen Kunstwerke. Drei Beispiele: In Bernburg ist eine junger Mutter auf die Idee gekommen, alle Kinder und Eltern aufzurufen, Steine bunt anzumalen. Das Ergebnis kann man sich auf dem Saalplatz anschauen – eine lange, bunte Steinschlange, die vielen Passanten ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

"So eine schöne Idee"

Auch in der Wilhelm-Külz-Straße in Magdeburg wächst so eine bunte Steinschlange vor einer Kindertagesstätte von Tag zu Tag und jeder, der daran vorbeiläuft, scheint begeistert zu sein. Immer wieder quittieren Passanten das Gesehene mit den Worten: "So eine schöne Idee, klasse dass die Kinder sowas machen." Wichtig ist, dass die bunten Steine liegen bleiben und so die Schlangen immer länger werden. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz

Richtig ins Zeug legen sich auch die Knirpse der Kita "Pünktchens Stromerland" im Salzlandkreis. Sie haben alle Kinder und Erwachsene aufgerufen, eine Steinschlange zwischen den Orten Güsten und Osmarsleben zu legen. Das ist eine Strecke von gut zwei Kilometern. Da braucht man Zigtausende bemalte Steine bis so eine Schlange fertig ist.

Bunte Steinschlangen wachsen überall