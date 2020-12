Insgesamt klingt diese Strategie sehr theoretisch. Wenn ich sie aber an dem Weihnachtsbeispiel durchspiele, verstehe ich den Sinn dahinter. Wir sollen uns realistische Ziele setzen – zu Dingen, an denen wir Spaß und Freude haben – und darauf unsere Energie und Freude verwenden. Die Psychologen um Hannes Zacher an der Uni Leipzig konnten in ihrer Forschung nachweisen, dass diese Strategie tatsächlich das Wohlbefinden steigert.



Meine Frage an Sie: Leiden Sie auch an "Corona-Müdigkeit" und was tun Sie dagegen? Wie finden Sie die Strategie der Psychologen aus Leipzig? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an corona-newsletter@mdr.de. Dann können wir morgen Ihre besten Ideen gegen die Müdigkeit gemeinsam im Newsletter teilen.