Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 29. September 2020 Bleiben Sie in Kontakt

Guten Abend liebe Leserinnen, liebe Leser,



eine Meldung macht mich immer sprachlos: Wenn bei so und so vielen Menschen in einem Pflegeheim eine Infektion mit dem Corona-Virus nachgewiesen worden ist – so wie es heute aus dem sächsischen Markneukirchen gemeldet wurde. Dort gibt es zurzeit etwa 20 Fälle innerhalb des Pflegeteams und rund 40 unter den Heimbewohnerinnen und –bewohnern.



Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, wie es immer wieder zu solchen Meldungen kommen kann, da ja gerade in solchen Einrichtungen Menschen wohnen, die besonders schutzbedürftig sind. Sicher sind die Situationen immer unterschiedlich, die Anforderungen an das Personal enorm.



Aber es sollte doch gelingen, diese Menschen zu schützen. Und das so, dass sie nicht in Vereinsamung und Isolierung leben müssen. Das hat nämlich gravierende Auswirkungen – auch auf die psychische Gesundheit, wie ich neulich erst in einem Bericht der Bundespsychotherapeutenkammer gelesen habe. Und nicht nur für alte und schwache Menschen ist die Corona-Situation psychisch belastend. Auch Kinder und Erwachsene spüren die Folgen der Pandemie und deren Maßnahmen.



Was die Bundespsychotherapeutenkammer deswegen fordert, das möchte ich Ihnen heute in diesem Newsletter vorstellen.



Außerdem geht heute um die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens. Die Ministerpräsidenten der Länder und die Kanzlerin haben in einer Videoschalte darüber beraten, wie sie gemeinsam in den Herbst gehen wollen.



Aber erst einmal und wie immer: Wie haben sich die Infektionszahlen entwickelt?