Sachsen-Anhalt und Thüringen haben Vorratslager für Hygienemittel angelegt. Knapp zehn Millionen Einfach-Mundschutze wurden laut Sozialministerium in den vergangenen Monaten in medizinischen Einrichtungen in Sachsen-Anhalt verteilt und mehr als dreieinhalb Millionen FFP2-Masken. Jeweils die gleiche Menge ist demnach noch vorrätig. In Thüringen lagert laut Gesundheitsministerium ein Vorrat an 700.000 Schutzmasken, 150.000 Einweghandschuhen und tausenden Litern Desinfektionsmittel.