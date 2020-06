Corona-Newsletter | Dienstag, 16. Juni 2020 Corona-Warn-App: Was sie kann und was nicht

"Die App wird stündlich besser." (Gesundheitsminister Spahn)



"Wir lernen mit der App umzugehen für eine mögliche zweite Welle." (RKI-Chef Wieler)



"Alles made in Germany." (Telekom-Chef Höttges)



"Zusammenarbeit professionell und zielorientiert." (Höttges)



Klar: Auf der Pressekonferenz, auf der die App heute Vormittag vorgestellt wurde, haben sich alle Beteiligten auf die Schultern geklopft. Und wenn Sie mich fragen, zu Recht. Noch nie ist ein technisch derart komplexes Vorhaben einer deutschen Behörde so schnell und so transparent entwickelt worden. Wenn Sie einen Blick in die Pressekonferenz werfen wollen: Bitte hier entlang.



Und wenn Sie meiner Einschätzung zur App trauen: Dann geht's jetzt weiter.