Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 23. Februar 2021 Das große Durcheinander

Und ich finde das ist ein Problem: Die Kommunikation (zwei Meldungen von heute: Hamburg will die Maskenpflicht verschärfen; Bayern die Baumärkte öffnen. Nächste Woche gibt es ein neues Bund-Länder-Treffen). Das andere ist die Organisation : Da bekleckert sich Deutschland gerade absolut nicht mit Ruhm. Darum soll es heute also gehen. Bevor wir uns gemeinsam ärgern: Quasi zum Durchatmen ein Tagesschau-Video , das gut erklärt, wie die Schnelltests eigentlich funtionieren.

Dort hat Premierminister Boris Johnson angekündigt, bis Ende Juni alle Beschränkungen aufzuheben. Im Abstand von mindestens fünf Wochen solle es Lockerungen geben, immer abhängig von den Inzidenz-Zahlen, den Impferfolgen und der Entwicklung der Corona-Mutationen. Zuerst die Schulen, dann der Handel. Vor allem die Impfkampagne in Großbritannien ist beeindruckend: Die Kolleginnen und Kollegen der "Zeit" zeigen das eindrucksvoll in ihren Tabellen. Danach hat Deutschland etwa 6,28 Prozent der Menschen eine Impfdosis verabreicht. Großbritannien 27,03 Prozent . Die Impfungen dort haben 19 Tage früher als in Deutschland begonnen, weil der Impfstoff mit einer Notzulassung auf den Markt kam. Eine Analyse aus Schottland hat mittlerweile ergeben, dass schon nach der ersten Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca das Risiko eines Krankenhausaufenthaltes um bis zu 94 Prozent zurückging.

Die Übersicht der "Zeit" zeigt auch, dass der Anteil der gelieferten und verimpften Impfdosen in Deutschland enorm variiert: zwischen 60 (Hessen) und 82 (Rheinland-Pfalz). Das heißt, Rheinland-Pfalz hat ein schnelleres Tempo, den gelieferten Impfstoff zu verimpfen als andere Bundesländer. In Sachsen sind 69, in Sachsen-Anhalt 66 und in Thüringen 75 Prozent des gelieferten Impfstoffs verimpft. Das sagen zumindest die Zahlen.



Ich verstehe nicht, woran das liegt. Kann Ihnen aber zwei Radiointerviews bei MDR AKTUELL von heute emfehlen: das Interview mit dem ehemaligen England-Korrespondenten der Zeitung "Die Welt" Thomas Kielinger, der die Impfkamagne in Großbritannien aus eigenem Erleben erklärt, und das Interview mit Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper.