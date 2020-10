Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,



haben Sie sich vielleicht auch gewundert, dass gestern und auch heute die Länder- und Landkreis-Karte des Robert Koch-Instituts (RKI) nicht den überschrittenen Schwellenwert des Erzgebirgskreises darstellt? Aber auf anderen Karten, wie die von Risklayer, ein Projekt, das am Karlsruher Institut für Technologie angesiedelt ist, sind die Werte schon zu sehen. Ist das ein Darstellungsfehler?



Hat der sächsische Landkreis gar nicht so viele Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen? Mein Kollege Manuel Mohr hat sich das mal angeschaut.



Und was steckt eigentlich hinter dem Begriff "Risikogebiet"? Die Lösung des Rätsels stelle ich Ihnen weiter unten im Newsletter vor.



Und einen weiteren Punkt möchte ich heute noch einmal unterstreichen. Wir berichten nicht so ausführlich über die Zahlen und die Entwicklung der Corona-Infektionen, weil wir Panik verbreiten wollen oder nach dem Motto: Immer der spektakulärsten Schlagzeile hinterher. Wir berichten so ausführlich, weil wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein möglichst vielfältiges Bild der Lage und Entwicklungen geben wollen – damit Sie selbst einschätzen und beurteilen können, was das für Sie heißt und welche Konsequenzen Sie daraus ziehen. Ich glaube, dass das wichtig ist, das noch einmal zu sagen.



Gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Freund, der genau diesen Punkt der Panik machenden Zahlen und Begriffe angesprochen hatte. Und ich kann das gut verstehen: Wenn man uneingeordnet und ohne Kontext einfach immer die höchsten Zahlen genannt bekommt, erzeugt das ein Gefühl der ständigen Gefahrensituation. Ich kann auch verstehen, wenn man sich bewusst dafür entscheidet, nicht so viele Nachrichten zum Thema Corona hören und lesen zu wollen. Nicht jeder, aus den unterschiedlichsten Gründen, kann gelassen damit umgehen.



Letztendlich wollen wir mit unserer Berichterstattung Ihnen ein Angebot machen, damit Sie entscheiden können, was die Situation für Sie heißt – so gut es geht und so gut wir können. Wenn Sie Vorschläge und Wünsche haben, wie wir besser werden können, dann immer her damit. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich, wir freuen uns darüber sehr.



Nun schauen wir auf die aktuellen Zahlen.