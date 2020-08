Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 11. August 2020 Das Wettrennen zum Impfstoff

Ein Impfstoff gegen COVID-19: Darauf wartet gerade die ganze Welt. Aber wie Sie sicher merken, bin ich wegen dieser Meldung aus Russland nicht gerade super euphorisch. Der Grund dafür: Es ist nicht klar, ob der Impfstoff überhaupt wirkt und tatsächlich für Menschen sicher ist.



Denn das russische Vakzin ist im Rahmen einer Studie erst an wenigen Personen getestet worden – und die Studienergebnisse liegen noch nicht vor. Einen Impfstoff in einem so frühen Entwicklungsstadium zuzulassen, ohne Ergebnisse großer klinischer Studien abzuwarten, widerspricht international geltenden Richtlinien. Wissenschaftler aus dem Ausland und aus Russland selbst kritisieren daher die Zulassung des russischen Mittels als übereilt.



Es gibt allerdings eine ganze Reihe weiterer Impfstoff-Kandidaten. Auch diese befinden sich noch in der vorgeschriebenen Testphase – sind in dieser aber schon deutlich weiter als das gerade zugelassene russische Vakzin. In diesem Newsletter geht es darum, welche Länder im Wettrennen um einen COVID-19-Impfstoff vorn liegen.