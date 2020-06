Corona-Newsletter | Dienstag, 30. Juni 2020 Die Angst vor dem Corona-Massenausbruch

Diese drastischen Worte kamen heute vom Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich (CDU). Er bezog sich dabei auf die Situation bei Tönnies in Weißenfels, Mitteldeutschlands größtem Schlachtbetrieb. Dort sollen die Mitarbeiter nun erneut auf das Coronavirus getestet werden.



Die Aussage zeigt auch, wie groß die Verunsicherung nach dem Massenausbruch im Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen ist. Im heutigen Newsletter beleuchten wir die Hintergründe für die erneuten Tests. Außerdem geht es um die Bedeutung der Fleischwirtschaft in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen.



