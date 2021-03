Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 2. März 2021 Ein Jahr Corona in Mitteldeutschland

am 2. März 2020, also vor genau einem Jahr, wurden erstmals Fälle von Coronavirus-Infektionen in Sachsen und in Thüringen bestätigt. In Sachsen hatte sich ein Mann aus dem Landkreis Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge vermutlich in einem Reisebus in Südtirol angesteckt. In Thüringen war der erste Fall im Saale-Orla-Kreis bekannt geworden. Sachsen-Anhalt war das letzte corona-freie Bundesland gewesen – bis zum 10. März 2020. MDR-Reporterinnen und -Reporter in Sachsen-Anhalt hören sich derzeit bei Menschen, Einrichtungen und Unternehmen um, die zu Beginn der Pandemie ihre Erfahrungen geteilt haben und fragen: Was hat sich verändert in einem Jahr Leben mit Pandemie?