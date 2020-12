Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 15. Dezember 2020 Es bleibt eine Katastrophe

Auch Kekulé findet die ordentliche Zulassung des Impfstoffs übrigens gut. Er glaubt derzeit aber nicht, dass noch vor dem Jahreswechsel mit dem Impfen begonnen würde.



Dafür geht Kekulé hart mit den politischen Entscheidungsträgern ins Gericht: Er fragt, warum man sich nicht auf diese massive Welle vorbereitet hat.



"Wenn Sie sehen, dass sich die Politik nicht an Empfehlungen hält, ist man verzweifelt. Das erinnert an amerikanische Verhältnisse."



Eine sehr deutliche Kritik.



Eine E-Mail hat mich heute dazu erreicht: "Schade, dass auch in diesem Artikel (mein Newsletter gestern) wieder nur die Schuld den Politikern an der derzeitigen Lage gegeben wird. Sie haben klare Regel mit Hilfe von Wissenschaftlern aufgestellt, um so eine Verbreitung einzudämmen. (...) Hätten sich die Menschen mehr an das gehalten, was die Regierung seit Anfang des Jahres predigt und hätten nicht noch dagegen demonstriert, wären die Zahlen nie so sprunghaft in die Höhe geschossen. Deswegen großen Respekt an die Regierung jetzt, uns in den Grundrechten einzuschränken, um noch schlimmeres als jetzt schon zu verhindern."



Bevor Sie mir vielleicht eine E-Mail schreiben: Schuld ist ein sehr großes Wort. Wir können die Vergangenheit nicht verändern. Nur die Zukunft.



