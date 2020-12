Gestern hatte ich Ihnen ja vom Meldeverzug bei den Zahlen an den Wochenenden berichtet. Der Verzug kann einen Effekt auf die Sieben-Tage-Inzident haben. So geschehen im Burgenlandkreis letzte Woche.



Lars Frohmüller vom Radio Brocken berichtet auf Twitter, dass damals die Zahlen vom Samstag, Sonntag und Montag zusammen an das Sozialministerium geliefert wurden. In einem Rutsch sozusagen. Deshalb sei der Inzidenzwert über 200 gestiegen. Der Inzidenzwert errechnet sich ja aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage. So sind aber nun die gemeldeten Fällen von zwei zusätzlichen Tagen in die Berechnung mit eingeflossen.



Allerdings sind die gemeldeten Infektionen dennoch so hoch, dass der Burgenlandkreis mittlerweile trotzdem weiterhin der Landkreis mit dem höchsten Inzidenzwert in Sachsen-Anhalt ist.