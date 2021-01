Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 5. Januar 2021 Die Virus-Variante B.1.1.7 – Was bisher bekannt ist

Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen Hinweis: Thomas M. aus Magdeburg hat völlig zu recht gefragt, wie es sein könne, dass die eben genannten Zahlen der Neuinfektion mit nachfolgenden nicht übereinstimmen. Also konkret: Warum das RKI von 1.302 gemeldeten Neuinfektionen in Sachsen schreibt und wir weiter unten von 2.071.



Die Frage ist gut, denn sei zeigt, wie vorsichtig man mit Zahlen und Meldungen umgehen muss. Die Antwort (ganz kurz zusammengefasst) lautet: Es liegt an den unterschiedlichen Quellen und Zeitpunkten, wann die Zahlen veröffentlicht werden.



Der Unterschied kommt dadurch zustande, dass es einen Verzug bei den Meldungen vom Arzt, der den Test durchführt, zum Labor, zum Gesundheitsamt, zu den Kreisverwaltungen, zu den Ministerien der Länder bis zum Robert Koch-Institut gibt. Jeder veröffentlicht die Zahlen, so wie sie ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegen. Vereinfacht gesagt: Je räumlich näher man am Infektionsgeschehen ist, umso "aktueller" sind die Zahlen. Das heißt: Am Anfang des Zahlenblocks nenne ich die RKI-Zahlen Stand morgens 8:20. Und unten werden die Zahlen aus den Angaben der Landkreise und der Ministerien berechnet (Stand später Nachmittag) – sie sind also etwas aktueller.



Das sind also jetzt die "aktuelleren" Werte aus unseren drei Bundesländern.