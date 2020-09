Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 15. September 2020 Gespräch mit Bill Gates

Bill Gates sprach in Interviews mit deutschen Medien über die Suche nach Corona-Impfstoffen.

Mit der Corona-Krise ist seine Stiftung, die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, in den Fokus gerückt. Die Stiftung fördert unter anderem Forschung und Projekte, die weltweit die Gesundheit verbessern sollen. Dazu gehört Impfstoff-Forschung, etwa für Malaria und Polio, nun auch für Corona. Die Stiftung hat im Kampf gegen Corona unter anderem in das deutsche Unternehmen CureVac investiert.



Aber Bill Gates ist auch zu einer Galionsfigur von Verschwörungstheoretikern geworden. Einige Theorien hat MDR AKTUELL vorgestellt und überprüft.



Bill Gates hat nun einigen deutschen Medien aktuelle Interviews gegeben und ich möchte Ihnen in diesem Newsletter einige Aspekte daraus vorstellen.