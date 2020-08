Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 25. August 2020 Ärzte, Reiserückkehrer und ein Saunagang

Weil ich mich weder mit Saunen noch mit Luftfeuchtigkeit auskenne, habe ich mit dem Autor der Studie telefoniert. Und Prof. Dr. Alfred Wiedensohler sagt, dass in einer Sauna wegen des Ofens noch einmal eine andere Thermik herrsche als in anderen Räumen – dadurch würden die Viren sich möglicherweise trotzdem gut verteilen. Herr Wiedensohler ist also kein großer Sauna-Fan in Corona-Zeiten.



In seiner Studie am Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (TROPOS) in Leipzig ging es ja vor allem darum, wie sich Virenpartikel in normalen Räumen verhalten. Und dort sorgt trockene Luft eben dafür, dass die ausgeatmeten Wassertröpfchen verdunsten und als Aerosolpartikel in der Luft verbleiben und sich somit im Raum verteilen können. Wiedensohler: "In einer Sauna verdunsten die Wassertröpfchen nicht, können aber durch die extreme Thermik in einer Sauna trotzdem schnell verteilt werden, bevor sie zu Boden sinken." Ein körperlicher Abstand von anderthalb Meter sei dann wahrscheinlich noch zu gering.



Das soll es für heute gewesen sein. Ich mache mir jetzt einen Eisbecher und suche mir einen Krimi im Fernsehen. Wenn Sie noch mehr Corona-Informationen haben wollen, in der ARD-Mediathek gibt es eine neue Reportage darüber, wie unterschiedliche politische Systeme und Machthaber auf die Pandemie reagieren. Und wenn Ihnen nostalgischer zumute ist: Dort gibt es auch die MDR-Dokumentation "Gesundheit DDR! Neue Ärzte braucht das Land" über das Gesundheitssystem der DDR. Klingt jedenfalls spannend.



Ihnen einen schönen Abend und Alles Gute!



Marcel Roth