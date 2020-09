Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 1. September 2020 Corona – ansteckend auch ohne Symptome?

Vermutlich wegen dieses gerade geschilderten Alltagsverständnisses begegnet mir die Frage relativ häufig – und manchmal wird gar nicht gefragt, sondern man geht einfach davon aus: Ich merke nichts, also kann ich auch niemand anderen anstecken.



Wer die schnelle kurze Antwort haben möchte: Der Virologe Alexander Kekulé hat im Podcast vom 11. August das zusammengefasst, was man bisher davon weiß (für eilige Hörer ab Minute 14):



"Bei diesem Virus deutet alles darauf hin, dass auch Menschen, die überhaupt keine Symptome haben, diese asymptomatischen Infizierten, dass auch die hochansteckend sind."



Kekulé berichtet von einer neuen Studie (6. August 2020), in der Forscher aus Südkorea feststellen, dass bei symptomatischen und bei den asymptomatischen Fällen die Viruslast, die man mit dem PCR-Test misst, die gleiche gewesen ist.



"Wir müssen als Arbeitshypothese davon ausgehen, dass … Menschen, die keine Ahnung haben, dass sie das Virus in sich tragen, … infektiös sein [können]. Und so, wie die Zahlen aussehen, müssen sie überraschenderweise ungefähr genauso infektiös sein wie Menschen, die richtig krank sind."



Damit wäre, für mich zumindest, vorerst diese Frage beantwortet. Unerwähnt möchte ich aber nicht lassen, dass in einem aktuellen Zeit-Interview der Kinderarzt und Forscher Alasdair Munro am Universitätskrankenhaus Southampton in England die Infektiosität noch anders einschätzt.



Hier erklärt er, dass "wir nicht wissen, wie sehr die Viruslast damit korreliert, wie infektiös man ist. Das Virus im Rachen oder in der Nase zu haben, ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass ich jemanden anstecken kann. Aber es gibt so viele andere Dinge, die beeinflussen, wie infektiös man ist. Wenn man schwere Symptome hat zum Beispiel, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass man das Virus weitergibt."



Viel Raum also noch für die Forschung.