Es tut mir leid, dass ich heute keine besseren Nachrichten für Sie hatte. Aber es gibt keinen Grund, es zu beschönigen: Die Situation ist ernst.



In einer Pressekonferenz des DIVI hieß es heute, dass Intensivmedizinerinnen und -mediziner den Höchststand an zu behandelnden Patientinnen und Patienten erst in zwei bis drei Wochen erwarten. Wie die Lage bis dahin konkret aussieht, haben wir mit in der Hand.



Den letzten Newsletter vor den Feiertagen bekommen Sie morgen von meinem Kollegen Luca Deutschländer. Passen Sie über die Feiertage auf sich und Ihr Umfeld auf. Genießen Sie die Zeit, so gut Sie können! Und lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass sich die Lage so schnell wie möglich entspannt.



Und wenn Sie, wie ich, in den letzten Tagen ein paar Probleme hatten, in Weihnachtsstimmung zu kommen, dann habe ich hier was fürs Herz: Ein Audiofeature vom Deutschlandfunk über drei Weihnachtsmänner, für die der rote Mantel mehr als nur ein Job ist. Lässt sich super beim Kochen hören. Oder in der Badewanne.