einem geschenkten Gaul … Sie kennen das Sprichwort. Was aber, wenn man doch hineinschaut und sich dann fragt, ob einem der Schenker oder die Schenkerin wirklich etwas Gutes getan hat. So ging es Frau H. aus Bremen. Sie ist über 65 Jahre alt und hat deshalb vom Bremer Senat Schutzmasken gegen Corona geschenkt bekommen. Frau H. fragte sich, warum auf der Verpackung "non medical" stand, obwohl versichert worden war, die Masken seien geprüft und sicher. Sie hatte als Vergleich Masken aus der Apotheke: Die waren mit einem CE-Zeichen zertifiziert. Mit der CE-Kennzeichnung erklären Hersteller, dass ihre Produkte gewissen EU-weiten Anforderungen entsprechen. Schützen die Masken ohne CE-Zeichen wirklich vor Corona? Die gleiche Frage wurde uns kürzlich auch über einen Social Media-Kanal zugeschickt: Maskenlieferung vom Land, aber ohne Zertifizierung – sind diese Masken sicher?



Prof. Alexander Kekulé hat die Frage von Frau H. in seinem Corona-Kompass-Podcast beantwortet. Die Antwort sowie weitere hilfreiche Infos zur Maskenzertifizierung möchte ich heute mit Ihnen teilen.



Aber zunächst blicken wir auf die aktuellen Zahlen.