Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 9. Februar 2021 Sterben und Trauern inmitten der Pandemie

Guten Abend liebe Leserinnen und Leser!

Ich möchte mich bei Ihnen heute noch einmal dafür bedanken, dass Sie unseren Newsletter so gut annehmen. Täglich bekommen wir viele Mails von Ihnen, darunter Kritik, Lob, Fragen und ihre eigenen Geschichten. Für mich als Journalistin ist es etwas ganz Besonderes, so eng mit Ihnen in Kontakt stehen zu können. Heute geht es im multimedialen Newsletter vor allem um ein Thema, das manchen vielleicht sehr nahe geht: Tod und Trauer in Zeiten der Pandemie.

Ich frage heute:

Wie gehen wir damit um, dass so viele Menschen sterben – aber auch Trauer nur eingeschränkt möglich ist?

Was sagt ein Blick auf die aktuellen Zahlen?

Was hat die Forschungsgruppe der WHO in Wuhan herausgefunden?

Die Sterbezahlen im vergangenen Dezember waren in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt deutlich höher als in den Vorjahren. Dieser Trend hat sich auch im Januar fortgesetzt. In der ersten Januarwoche sind in Sachsen 77 Prozent mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt. In Thüringen waren es 55 Prozent mehr Sterbefälle, in Sachsen-Anhalt 39 Prozent.

Oft wird bei möglichen Covid-19-Todesfällen diskutiert, ob Menschen an oder mit dem Virus verstorben sind. Repräsentative Studien gibt es dazu, soweit uns bekannt ist, noch nicht. Allerdings gibt es kleinere exemplarische Studien. So untersucht beispielsweise die pathologische Abteilung der Uniklinik in Kiel täglich zwei Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Die Ergebnisse der Untersuchung in Kiel sind Teil einer bundesweiten Initiative von 34 Unikliniken, die ihre Forschungsergebnisse zu Corona-Verstorbenen systematisch zusammentragen wollen.