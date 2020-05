Corona-Newsletter Dienstag, 19. Mai 2020 Ein Planet mit Milliarden Meinungen

auch wenn wir sicher fast alle etwas müde sind, über das Thema Corona zu sprechen, so tun wir es doch jeden Tag. Keiner von uns kommt darum herum. Es ist allgegenwärtig.



Und es betrifft wirklich jeden Menschen auf diesem Planeten. Ich merke das z. B. immer, wenn ich meinen Fernseher oder das Handy anschalte. Serien und Filme werden verschoben, weil sie nicht weiter gedreht werden können. Sportler zeigen bei Instagram wie sie durch den Corona-Alltag kommen. Und ich sitze seit zehn Wochen im Homeoffice und habe meine Kollegen nicht wirklich leibhaftig gesehen. Wir alle sind betroffen. Von Superstar bis Normalo.



Und wir alle sprechen deshalb darüber. Und wir alle haben unterschiedliche Meinungen dazu. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Wer protestiert dort z. B. jede Woche in den Städten? Was fordern diese Menschen? Und warum?