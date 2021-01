Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 19. Januar 2021 Das Recht auf Homeoffice

Guten Abend liebe Abonnentinnen und Abonnenten,



vielleicht haben Sie es sich bereits gedacht: Ich schreibe diesen Newsletter aus dem Homeoffice. Ich bin sehr dankbar, dass es in unserem Team diese Möglichkeit gibt. Wir schalten uns regelmäßig in Videokonferenzen zusammen, besprechen das Tagwerk, plaudern hin und wieder auch und erledigen unsere Arbeit am Computer daheim. Denn sonst säßen wir in einem Großraumbüro zusammen, normalerweise etwa zu fünft an einem Tisch, mindestens zu zehnt in einem Büro – oder mit noch mehr Menschen.



Das Thema Homeoffice wird heute voraussichtlich auch beim Bund-Länder-Treffen besprochen: Eine Beschlussvorlage ist bereits vor dem Treffen öffentlich geworden. Was geplant ist, hat mein Kollege André Plaul heute im Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT zusammengefasst.



Auf die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens werde ich morgen im Detail eingehen. Heute blicken wir noch einmal auf Vor- und Nachteile des Homeoffice – und zuerst auf die aktuellen Zahlen.