Immer öfter hat man, wie eben auch, gehört: Wir befinden uns in einem exponentiellen Wachstum der Corona-Neuinfektionen. Ich habe mich dabei gefragt, Sie ja vielleicht auch, was ist das eigentlich und wie definiert sich ein exponentielles Wachstum?



Vor allem, da mir oft die Aussage begegnet ist, dass es gar kein exponentielles Wachstum bei Corona gibt oder gegeben hat. So hat der Virologe Hendrik Streeck Ende September in einem Interview bei ntv gesagt, dass es bisher keinen exponentiellen Anstieg gab.



Aber hat er damit Recht und warum sprechen andere Wissenschaftlerinnen und Politiker davon? Einige haben sich schon damit auseinandergesetzt, das will ich nicht wiederholen: Hier und hier zum Beispiel. Und unter Streecks Tweet zu diesem Thema gibt es auch eine lebhafte Diskussion.



Um es kurz zu machen, vorab schon mal meine Erkenntnis meiner kleinen Recherche: Es kommt darauf an, wie man den Begriff exponentielles Wachstum definiert – in seiner mathematischen Reinform oder als Beschreibung von Vorgängen in der Natur. Und natürlich, was man mit dem Begriff bezwecken will. Denn Streeck hat sich wohl, wenn ich ihn richtig verstehe, hauptsächlich gegen die Panik machende Wirkung des Begriffs ausgesprochen.



Grundsätzlich kann man sagen, dass es um Verdopplungen von Zahlen geht. Sie kennen bestimmt das Beispiel mit den Reiskörnern und dem Schachbrett.



Die Kollegen des Saarländischen Rundfunks haben das so erklärt: "Ein klassisches Beispiel aus dem Mathematiklehrbuch: die Reiskornverdopplung auf einem Schachbrett. Auf das erste Feld kommt ein Reiskorn, auf das zweite zwei Reiskörner, auf das dritte vier Reiskörner, auf das vierte acht Reiskörner und so weiter. Wenn man alle 64 Schachbrettfelder auf diese Weise auffüllt, hat man am Ende 18 Trillionen Reiskörner. Das entspricht in etwa sieben Milliarden Tonnen Reis."



Und das meint die Bundeskanzlerin oder auch RKI-Vizepräsident Schaade damit, wenn sie vorrechnen, bei welchen Corona-Neuinfektionszahlen wir sind, wenn man nicht eingreift.



Aber: Das exponentielle Wachstum stößt in der Natur an natürliche oder künstloch erzeugte Grenzen und kann durch viele Einflüsse gebremst werden.



Das erklären auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Seite des Max-Planck-Instituts in einer kleinen Video-Reihe zur Mathematik hinter Corona. Hier wird dargestellt: "In der Wirklichkeit gibt es exponentielles Wachstum nicht in Reinform. Die Daten sind typischer weise verrauscht und exponentielles Wachstum herrscht nur in einem bestimmten Zeitfenster. Wir sagen daher: Wenn die Verdopplungszahl über mehrere Verdopplungen hinweg nahezu konstant ist, kann man ebenfalls von einem exponentiellen Wachstum sprechen."



Ähnlich erklärt es auch die Deutsche Mathematiker Vereinigung hier. Das Virus breitet sich zunächst also exponentiell aus, das Wachstum stößt aber in der Realität irgendwann an seine Grenzen oder wird durch bestimmte Maßnahmen behindert.



Wer weiter in die Tiefen der mathematischen Modelle einsteigen will, zum Beispiel den Unterschied zwischen exponentiellem Wachstum und logistischem Wachstum erklärt bekommen will, der kann das hier auf der Seite der Deutschen Mathematiker Vereinigung tun.