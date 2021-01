Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 26. Januar 2021 Gefährliche Mutation B.1.1.7? Lassen Sie sich nicht verunsichern

Mich hat heute die Mail eines Newsletter-Abonnenten aus Halle erreicht. Er schildert darin, dass die hier im Newsletter gezeigten Vergleiche zwischen den Bundesländern zwar interessant seien, aber er lieber darüber informiert werden würde, wann sich Über-70-Jährige denn impfen lassen können: "Bei den Wahlen flattern uns auch die Stimmzettel in den Briefkasten. Warum geht dieser Weg des Anschreibens nicht auch mit den Impfterminen."



Was soll ich sagen, ich weiß es leider auch nicht genau. Angekündigt ist dieses Verfahren. Aber bisher ist noch nicht bekannt, wann die nächste Bevölkerungsgruppe, also die Über-70-Jährigen, geimpft werden können.