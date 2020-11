Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 17. November 2020 16 Bundesländer – 17 Meinungen

Plump gesagt also: Weil die Länderchefinnen und -chefs sich untereinander vergleichen, gab es im Frühjahr weniger Einschränkungen als in anderen EU-Ländern. Ich finde das recht plausibel. Eine andere These: Föderalismus führt zu sachlich besseren Entscheidungen. Diese Annahme kann die Professorin zwar nicht bestätigen. Ich fand einen ihrer Gedanken aber spannend: Zwischen März und Juni gab es acht offizielle Treffen von Bund und Ländern; planmäßig hätte es eines gegeben.

Wer sind die Helden in der Krise. Ganz sicher die Menschen, die in Pflegeheimen alles geben. (Symbolbild)

Wer sind die Helden in der Krise. Ganz sicher die Menschen, die in Pflegeheimen alles geben. (Symbolbild)

Wer sind die Helden in der Krise. Ganz sicher die Menschen, die in Pflegeheimen alles geben. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

"Allerdings wäre in vielleicht 30 Jahren meine Sicht auf die heutige Corona-Pandemie eine andere: Ich würde mich wohl eher an die vielen Corona-Leugner erinnern, die den sozialen Frieden und die Gesundheit aller Risikogruppen gefährdet haben. Ich werde mich daran erinnern, dass Klopapier und auch Nudeln die Verkaufsschlager gewesen sind und dass der Mundschutz das Symbol dieser Zeit war.

Erinnerungen seien nur subjektiv empfundene Wahrheiten, schreibt Frau Meyer. Jeder Mensch erlebe die Corona-Zeit anders. Es gebe deshalb viele Wahrheiten.



Das stimmt. Besonders schön fand ich die Idee von Frau Meyer, sich jetzt schon zu fragen, woran wir uns heute wohl erinnern werden in ein paar Jahrzehnten. Was wird Ihnen denn in Erinnerung bleiben? corona-newsletter@mdr.de



(Ich finde die Videos eigentlich ganz gut, auch wenn die Sprache und die als faul dargestellten jungen Menschen natürlich nicht stimmen. Natürlich sind die Spots nicht ganz ernst gemeint. Manchmal darf man auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Zielgruppe der Videos sind junge Menschen in sozialen Netzwerken, hat der Regierungssprecher gestern gesagt. Das gilt auch zum Beispiel für ein nettes Video auf Instagram, dessen Überschrift etwas abstrus wirkt: Behandle deine Maske wie deine Zahnbürste. Danke an die Kollegin Nicole!)