Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 16. Februar 2021 Wo man sich wahrscheinlich ansteckt

in Thüringen sollen ab Montag die Kitas und Schulen wieder öffnen. Eltern können ihre Grundschulkinder dann wieder in die Schule schicken, müssen es aber nicht. Ab 1. März sollen dann auch Fünft-, Sechst- und Siebtklässler wieder losdürfen, etwa in festen Gruppen oder in Wechselunterricht. Die neue Thüringer Verordnung soll am Sonnabend in Kraft treten – dann müssten alle Details geklärt sein. Der Lehrerverband hat die geplanten Öffnungen kritisiert. In Sachsen sind die Grundschulen bereits wieder offen.



Das Team von FAKT hat in einer sächsischen Schule recherchiert, in der es einen großen Corona-Ausbruch gegeben hatte, hat sich Zahlen angeguckt und mit Politikerinnen und Politikern sowie Eltern gesprochen. Den ganzen Beitrag verlinke ich Ihnen gleich als erstes.



Im Folgenden blicken wir auf eine aktuelle Studie der Technischen Universität Berlin, bei der eine Art Ranking ausgewählter Situationen nach Ansteckungsgefahr erstellt wurde. Die größte Ansteckungsgefahr herrscht demnach in einer vollbesetzten Oberschule, wenn niemand Maske trägt.