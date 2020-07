Corona-Newsletter | Dienstag, 7. Juli 2020 Fenster auf gegen das Virus

Schönen guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,



leider weiß ich nicht genau, wann und wo Sie unseren Corona-Newsletter lesen. Im besten Fall in einem gut durchgelüfteten Raum – oder gar draußen. Auch gut 240 Wissenschaftler dürften das hoffen. Sie haben einen gemeinsamen Appell verfasst. Die Forderung: Das Risiko der Luftübertragung von Coronaviren müsse ernster genommen werden. Unter anderem um diesen Aufruf soll es im heutigen Newsletter gehen.



Außerdem erfahren Sie, wie es ist, einen möglichen Corona-Impfstoff zu testen und was Probanden dazu motiviert, an einer solchen Studie teilzunehmen.



Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback!