Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 18. August 2020 Antikörper oder T-Zellen: Wer ist besser im Kampf gegen Corona?

Liebe Leserinnen und Leser,



desto mehr Menschen den Coronavirus hatten, umso mehr Menschen sind auch immun gegen ihn. So ganz falsch ist dieses (gefährliche) Halbwissen, das auch ich für mich veranschlage, nicht. Und doch ist es zu einfach gedacht. Vielleicht auch naiv.



Ich habe (und Sie vielleicht auch) von Antikörpern gehört, die wir nach einem Krankheitsfall aufbauen. Als ich selbst vor zehn Jahren an Borreliose erkrankt war, habe ich sogar sehr oft davon gehört. Doch so ganz viel ist von damals nicht hängen geblieben. Leider.



Dann gibt es ja noch die T-Zellen. Die kannte ich bisher noch nicht. Aber das soll ja eine Art Polizei sein, die in unserem Blut aufräumt. Klingt cool, aber auch viel zu kurz gedacht.



Ich möchte Ihnen heute berichten, was diese beiden Kämpfer gegen das Virus ausrichten können. Und was sie nicht können. Und wie der Stand der Forschung dazu ist.