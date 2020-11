Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) meldete gestern, dass die Gesundheitsämter in 94 Prozent der Fälle nicht die Quelle einer Neuinfektion feststellen können. In Berlin lag der Inzidenzwert am Montag bei 186,44.

Das Problem: Die Kontaktverfolgung ist ein wichtiges Mittel der Eindämmung.



Auch in Mitteldeutschland ist das ein Problem. Bereits im August hatten wir über eine Überlastung der Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt berichtet.



Vergangene Woche hatte der Amtsarzt der Stadt Magdeburg, Eike Hennig, auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass eine Nachverfolgung der Kontakte nicht mehr vollständig möglich sei. Magdeburg hatte zum Zeitpunkt Inzidenzen über 100. Die Landeshauptstadt hatte deshalb angekündigt, die Kontaktverfolgung priorisieren zu wollen und das Augenmerk auf vulnerable Gruppen wie Behinderteneinrichtungen, Schulen und Pflegeheime zu setzen.



Sachsen hatte das Personal in den Gesundheitsämtern im November aus den Reihen der Landesverwaltung aufgestockt.



In Thüringen hat eine Kollegin "von der anderen Seite" als Kontaktperson einer Infizierten die Erfahrung gemacht, dass die Nachverfolgung des Gesundheitsamtes nicht funktioniert. Im Artikel "Warten auf das Gesundheitsamt: Erfahrungen in der Corona-Quarantäne" erzählt sie: Sie wurde von ihrer Bekannten über deren Corona-Infektion informiert und dass sie auf der Liste des Gesundheitsamtes als Kontaktperson stand. Mehr als eine Woche wartete sie auf eine Rückmeldung des Amtes – und bekam diese an Tag neun nach dem Anruf ihrer Bekannten.