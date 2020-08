Corona-Newsletter | Dienstag, 4. August 2020 Die Schulen scheinen sicher

Liebe Leserinnen und Leser,



Homeoffice werden die meisten von uns kennen. Die einen lieben die Unabhängigkeit, den anderen fällt die Decke zuhause auf den Kopf. Und dann gibt es da noch die kleinen Menschen, die das Wort vielleicht noch nicht mal kennen, weil sie kein Englisch sprechen: Schülerinnen und Schüler. Auch sie sind in den letzten Monaten lange im Homeoffice gewesen. Und mit ihnen auch ihre Eltern.



Eine Untersuchung der Stadt Magdeburg hat jetzt die Eltern befragt. Wie lange brauchen die Kinder für ihre Aufgaben? Wie lange müssen die Eltern daneben sitzen? Und wie gut ist der Kontakt zu den Lehrern? All diese Fragen wurden gestellt und ich fasse Ihnen die Antworten zusammen.



Außerdem soll es noch um eine Studie gehen, die untersucht hat, wie viele Kinder, Lehrerinnen und Lehrer sich in Schulen infiziert haben. Die Ergebnisse sollen helfen, den geregelten Schulstart nach den Ferien zu unterstützen.