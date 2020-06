Corona-Newsletter | Dienstag, 23. Juni 2020 Vor dem Virus sind wir alle gleich – oder nicht? Armut als Infektionsrisiko

eine Aussage hat mich heute zuerst nicht überrascht – und dann doch in der Deutlichkeit und beim näheren Überlegen nicht losgelassen. Heute Vormittag gab es seit langem wieder eine Pressekonferenz des Robert Koch-Instituts. Anlass war der Corona-Ausbruch bei Tönnies und in einigen anderen Regionen.



Auf die Ursachen der Infektionen angesprochen, sagte Ute Rexroth, die am RKI das Krisenzentrum leitet: "Aktuell sind es ganz stark die sozial prekären Wohnumfelde – also Armut, was einfach insgesamt ein Gesundheitsrisiko ist und auch ein Risiko für die Covid-19-Erkrankung ist. Das muss man schon sagen."



Das ist schon ziemlich deutlich.



Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hatte diesen Aspekt nicht so konkret vor Augen. Ich dachte, ohne näher darüber nachzudenken – ziemlich naiv – vor dem Virus sind wir alle gleich.



Ein weiteres Thema soll heute die Gefährlichkeit des Virus sein. Dazu gab es auch Aussagen auf der Pressekonferenz. Unser Leser Jürgen aus Dresden hat die Frage gestellt, ob es dazu inzwischen belastbarere Zahlen gibt. Ich will versuchen, das zusammenzutragen, was es an Informationen dazu gibt...