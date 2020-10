Hast du gedacht, dass ihr Euch so lange mit Corona beschäftigt?



Nein, auf keinen Fall. Als wir am 16. März gestartet sind, hatte ich vermutet, dass nach drei bis vier Wochen Schluss ist. Ein paar Wochen zum Beantworten der wichtigsten Fragen müssten reichen, dachte ich damals. Doch die Flut an Entwicklungen, neuen Studien und die zahlreichen Fragen von Hörerinnen und Hörern war enorm. Schnell war klar, ein Ende wird es so schnell nicht geben.



Wie nehmt ihr den Podcast eigentlich Corona-sicher auf?



Die Aufzeichnung ist ziemlich sicher. Ich sitze in einem Studio in Leipzig, Prof. Kekulé schalten wir zu. Das haben wir von Anfang an so gemacht. Nur ein einziges Mal hat er mich im Studio besucht, damals hielten wir natürlich ausreichend Sicherheitsabstand ein.



Was hast du über Alexander Kekulé erfahren, das du uns hier ruhigen Gewissens schreiben kannst?



In den Anfangswochen, als wir noch sechs Ausgaben pro Woche aufgezeichnet haben, unterhielten wir uns durch Absprachen und Aufzeichnungen vermutlich manchmal länger miteinander, als wir es in dieser Zeit mit unseren Ehefrauen taten. Das hat sich geändert. Aber im Ernst: So viel kann ich sagen, er ist ein Familienmensch.



Was ist deine größte Sorge für den Winter und Euren Podcast?



Ein guter Gradmesser für die Stimmung im Land ist unser Email-Postfach. Steigen die Fallzahlen, nimmt auch die Zahl der Menschen zu, die verunsichert sind und uns schreiben. Im Moment beginnt auch in unserem Postfach und auf unserem Anrufbeantworter eine zweite Welle. Zunehmend schildern uns Menschen, dass es noch immer schwer zu sein scheint, sich testen zu lassen, trotz Symptomen. Das kann eigentlich nicht sein. Meine größte Sorge ist, dass wir aus der ersten Welle nicht ausreichend gelernt haben. Meine Hoffnung für den Podcast ist, dass ihn noch lange viele Menschen für wichtig erachten.



Was gibt dir die meiste Hoffnung?



Dass die Medizin zum Beispiel die Sterblichkeit auf der Intensivstation durch ein besseres Verstehen des Virus und durch immer besser werdende Medikamenten-Kombinationen verringern kann. Dass die Forschung enorme Fortschritte macht und sich so gezielt die Bekämpfung eines Virus zur Aufgabe gemacht hat.