Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 9. März 2021 Was es mit der App Luca auf sich hat

Wirklich effektiv kann eine digitale Lösung zur Kontaktnachverfolgung nur dann sein, wenn entweder verschiedene Apps Daten in die Systeme der Gesundheitsämter übertragen können oder die Politik eine einheitliche Lösung beschließt. Aber genau an der Idee gibt es auch Kritik. Denn der Quellcode von Luca ist nicht offen zugänglich. Bürgerinnen und Bürger können also nicht genau wissen, was in der App genau passiert, ob die Daten wirklich nur fürs Gesundheitsamt einsehbar sind. Das ist besonders wichtig, weil Luca personenbezogene Daten übermittelt. Netzpolitik-Kommentator Markus Reuter schreibt: "Wenn der Staat für eine private App, die alle nutzen sollen, viel Geld ausgibt, dann muss der Programmiercode einfach öffentlich werden."