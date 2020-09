Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 8. September 2020 Wie wir die Corona-Pandemie wahrnehmen

Schönen guten Abend, liebe Leserinnen und Leser! Heute geht es in unserem Newsletter darum, welche psychologischen Auswirkungen die Corona-Pandemie auf uns hat. Die Universität Erfurt erhebt dazu regelmäßig mit Kooperationspartnern Daten. Um was es dabei genau geht und welche Schlüsse gezogen werden, dazu gleich mehr. Zunächst aber der Blick die neuesten Infektionsdaten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Das Robert Koch-Institut hat heute Morgen deutschlandweit 1.499 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die hohe Zahl am Dienstag ist auch auf Nachmeldungen vom Wochenende zurückzuführen. Besonders viele neue Fälle wurden in Bayern (+506) verzeichnet, sowie in Baden-Württemberg (+269) und Nordrhein-Westfalen (+262).



In den vergangenen sieben Tagen hat es bundesweit 7.944 neue Fälle gegeben.



Und so sieht die Lage in unseren drei Bundesländern aus: