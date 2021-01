Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 12. Januar 2021 Wir schieben Frust

Söder sagte, es gebe "unter Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen eine zu hohe Impfverweigerung" . Der Deutsche Ethikrat solle deshalb Vorschläge machen, "ob und für welche Gruppen eine Impfpflicht denkbar wäre." Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) ist gegen eine solche Impfpflicht aus. Und in Sachsen-Anhalt haben sich der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Arbeiterwohlfahrt und der Verband privater Anbieter sozialer Dienst auch dagegen ausgesprochen . Manche befürchten, dass durch einen Zwang Pflegekräfte ihren Job an den Nagel hängen würden. Andere weisen darauf hin, dass derzeit gar nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, um das komplette medizinische Personal zu impfen. Ich habe gerade in die Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften "Leopoldina" (PDF) zur Impfung geschaut. Dort steht:

So schön abwägen, das kriegen nur Wissenschaftler hin.



Ich finde, das Blöde an der Diskussion liegt eher auf einer anderen Ebene: Es bleibt nämlich die Erzählung zurück, Pflegekräfte würden sich nicht impfen lassen wollen. Das bleibt öffentlich an den Menschen kleben, die seit Monaten am Limit arbeiten. Die also das ausbaden, was andere Menschen versäumt haben: sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen. Denn am besten schützt vor dieser Krankheit noch immer eines – sie nicht zu kriegen.



