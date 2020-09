Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 22. September 2020 Wir sind uns einig

Guten Abend, liebe Leserin, Guten Abend, lieber Leser, heute bin ich kaum hinterhergekommen, Ihre E-Mails zu beantworten – so viele Menschen hat der Immunitätsausweis beschäftigt. Und das wirklich Allerbeste: Jeder von Ihnen kann Mitglied im Deutschen Ethikrat werden, der seine Stellungnahme dazu heute abgegeben hat. Denn Sie alle haben in Ihren E-Mails den Immunitätsausweis abgelehnt – wie der Ethikrat.

Und wissen Sie, was mich wirklich bewegt: Wir denken derzeit ja häufig, dass die Gesellschaft bei vielen Ansichten auseinander driftet . Heute haben Sie und der Ethikrat das Gegenteil bewiesen .

Ich will Ihnen heute also etwas zur Stellungnahme des Deutschen Ethikrates schreiben und über die Ergebnisse des so genannten Schulgipfels berichten.