Wie Sie sehen können, sinken in Sachsen-Anhalt und Thüringen leicht die Zahlen. Dafür steigt aber in unseren Ländern die Zahl der Intensivpatienten. In Sachsen sogar um vier im Vergleich zu gestern.

Sie erinnern sich an die bundesweit einheitlichen Beschlüsse der Ministerpräsidenten von Ende September? Ich musste selbst noch einmal nachschauen.



Hier wurde festgelegt, dass Länder, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 35 gemessen wird, die Teilnahmezahl bei öffentlichen Veranstaltungen reduziert wird. In dem Bund-Länder-Beschluss heißt es: "Diese soll für Feierlichkeiten in öffentlichen oder angemieteten Räumen auf maximal 50 Teilnehmer festgelegt werden. In privaten Räumen wird dringlich empfohlen, keine Feierlichkeiten mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen. Wenn in einem Landkreis die 7-Tages-Inzidenz von 50 überschritten wird, sind weitere Maßnahmen zu erlassen. Insbesondere soll die Teilnehmerzahl auf höchstens 25 Teilnehmer in öffentlichen oder angemieteten Räumen festgelegt werden. In privaten Räumen wird dringlich empfohlen, keine Feierlichkeiten mit mehr als 10 Teilnehmern durchzuführen."



Kein Landkreis hat in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen bisher den ersten Warnwert von 35 Fällen überschritten. Jedoch liegt der Saale-Orla-Kreis in Thüringen kurz davor. Hier gibt es laut RKI eine 7-Tage-Inzidenz von 34,6.