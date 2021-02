Corona-Daten-Newsletter | Dienstag, 02. Februar 2021 Danke, liebe Lehrerinnen und Lehrer

Wie geht es in der Corona-Pandemie den Lehrerinnen und Lehrern? Das betrachten wir hier heute. Bildrechte: MDR/dpa

Guten Abend liebe Leserinnen und Leser,



ihr Job ist vor allem in der aktuellen Corona-Pandemie in aller Munde und das leider häufig negativ: der Beruf der Lehrerinnen und Lehrer. Eltern sind wegen des Unterrichts Zuhause frustriert, haben das Gefühl im Stich gelassen zu werden oder zu viele Lernmaterialien zur Verfügung gestellt zu bekommen. Diese Verzweiflung und den Frust der Eltern kann ich auf der einen Seite total gut verstehen. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, die Sicht der Lehrkräfte zu sehen, die teilweise an ihre Grenzen gehen und richtig kreativ werden, um derzeit unterrichten zu können. Und genau das wollen wir uns heute in diesem Newsletter anschauen:

So geht es den Lehrerinnen und Lehrern aktuell

Kreative Projekte der Lehrkräfte

Neuigkeiten zum Unterricht in der Corona-Pandemie

Um einen kleinen Einblick in die Stimmungslage der Lehrkräfte zu bekommen, möchte ich heute mit Ihnen ins soziale Netzwerk Twitter schauen. Auf dieser Plattform sind viele Lehrerinnen und Lehrer vertreten und tauschen sich unter dem Hashtag #Twitterlehrerzimmer aus:

Twitter-Userin Elke Noah, Lehrerin aus Magdeburg, ist dort sehr aktiv. Sie schreibt: "Gerade ist es zur Zeit mental sehr herausfordernd. Wird man allen gerecht? Erreiche ich alle? Wie schafft man möglichst hohe Gerechtigkeit, da die Bedingungen in den Familien so extrem unterschiedlich sind. Die Kollegen, die zur Zeit in Präsenz UND Distanz unterrichten, müssen Abstriche machen, weil es sonst zeitlich nicht zu schaffen ist. Gleichzeitig haben wir als Gemeinschaft so unglaublich viel dazu gelernt, die Entwicklung macht Freude, der Erfolg tut uns allen gut. Wichtigstes Ziel: Eigene mentale Balance pflegen, um gut drauf zu bleiben."

Twitter-User Uli, Lehrer aus Erfurt, erzählt: "In Thüringen gibt es die Thüringer Schulcloud, sie läuft relativ stabil, gerade im Vergleich zu Portalen anderer Bundesländer. Dennoch ist der Frust allgemein relativ groß, da den Thüringer Lehrer:innen Zugang zu vielen digitalen Möglichkeiten untersagt ist. Die selben Tools sind aber in anderen Bundesländern nicht verboten. Da stellt sich die Frage, ob das Datenschutzrechtliche so unterschiedlich interpretierbar ist."

Twitter-Userin Anna, Lehrerin aus Rheinland-Pfalz, sagt: "Habe dann gerade (nach mehreren Stunden Unterrichtsvorbereitung) aus der Badewanne heraus Schüler:innen-Fragen via Teamchat beantwortet... Könnte ich dieses Handbuch zur Work-Life-Balance nochmal sehen, bitte?"