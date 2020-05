Corona-Newsletter Donnerstag, 28. Mai 2020 Die vergessenen Corona-Expertinnen

Schönen guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,



ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für unseren Newsletter nehmen. Gleich zu Beginn eine Frage: Was haben Alexander Kekulé, Christian Drosten und Hendrik Streeck gemeinsam?



Sie sind in der Corona-Krise nach wie vor die gefragtesten Virologen und begegnen uns eigentlich täglich in den Medien. Aber: Fällt Ihnen spontan auch eine Virologin ein?



Ich persönlich musste darüber heute etwas länger nachdenken, als ich zwei Studien zum Thema gelesen habe. Und auch mir als Frau ist leider erst dabei bewusst geworden, dass mir zunächst eher Männer in den Sinn kommen, wenn es um Corona-Experten geht. Den Namen einer bestimmten Frau werde ich mir jetzt aber definitiv merken – dazu später mehr.



Die beiden Studien zur Geschlechter-Gerechtigkeit in der Corona-Berichterstattung möchte ich Ihnen heute in unserem Newsletter genauer vorstellen. Es wurde untersucht, wie oft Frauen als Corona-Expertinnen zu Wort kommen.



Und ich kann schon mal verraten: Nicht so oft.