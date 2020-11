In Chemnitz sind heute 24 Sterbefälle aus dem Zeitraum vom 9. bis 16. November nachgemeldet worden. Es habe Versäumnisse beim Gesundheitsamt gegeben. Die Fälle seien nicht an das RKI weitergeleitet worden.



In Thüringen liegt der Inzidenzwert bei 144,4, in Sachsen-Anhalt bei 81,3. Der Landkreis Hildburghausen in Thüringen hat weiterhin die bundesweit höchste Inzidenz (602,9). Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat für den Kreis einen Massentest für Kinder und Jugendliche angekündigt. Er sagte außerdem, für die Proteste gegen die Corona-Regeln, die im Kreis stattgefunden haben, habe er kein Verständnis.



Seit gestern dürfen sich per Allgemeinverfügung im Kreis Hildburghausen Menschen nur noch wegen triftiger Gründe außerhalb ihrer Wohnung aufhalten. Besuche in Krankenhäusern sind untersagt. Schulen- und Kitas sind geschlossen.

In vielen asiatischen und afrikanischen Ländern ist das Coronavirus unter Kontrolle, insofern, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben oder sogar über längere Zeiträume keine Neuinfektionen auftreten. "Zeit"-Kolumnistin Vanessa Vu berichtete in Ihrer Kolumne am Dienstag, dass Freundinnen und Verwandte in Vietnam in sozialen Medien Bilder von großen Essensrunden und vollen Clubs posten. Seit 83 Tagen habe sich im Land niemand mehr angesteckt.



Mehrere Medien haben sich in asiatischen und afrikanischen Ländern informiert, wie Menschen und Regierungen mit der Pandemie umgehen und einige grundlegende Unterschiede und Beispiele möchte ich Ihnen hier vorstellen.



1. Bessere Vorbereitung

Viele asiatische und afrikanische Länder sind besser vorbereitet und haben in früheren Epidemien wichtige Erfahrungen gesammelt. Taiwan hatte zum Beispiel einen Vorrat an Schutzmaterial, insbesondere Masken und hat bereits Ende Januar die weitere Produktion massiv hochgefahren.

In Asien kämpften viele Länder zum Beispiel 2002/03 gegen einen SARS-Ausbruch, 2015 gegen MERS. In vielen afrikanischen Regionen hat man aus Ebola-Ausbrüchen gelernt, zum Beispiel, wie die Isolation von Infizierten bewerkstelligt werden kann.



2. Stärkere Kontrolle der Maßnahmen

Viele Länder kontrollieren ihre Bürgerinnen und Bürger stärker. In Taiwan wird beispielsweise per Krankenversicherungskarte kontrolliert, dass eine Person nur so viele Masken kauft, wie sie benötigt. Die Masken kosten je etwa 15 Cent. Behörden orten auch Mobiltelefone und kontrollieren damit etwa die Einhaltung von Ausgangssperren. Auch in China werden etwa über Apps Bewegungen von einzelnen Personen kontrolliert.



3. Kulturelle Unterschiede

In vielen asiatischen Ländern, darunter China, Japan und Südkorea, werden Mund-Nasen-Bedeckungen auch außerhalb von Pandemie-Zeiten getragen. Es gilt als Frage der Höflichkeit. Zudem gilt es als unhöflich, laut zu reden oder zu telefonieren, zum Beispiel in der U-Bahn. Bei der höheren Bereitschaft zum Maskentragen spielt in vielen asiatischen Ländern und Städten auch die hohe Luftverschmutzung eine Rolle.



Vanessa Vu schrieb am Dienstag in ihrer Kolumne zudem: "Die eigene Freiheit und die eigene Meinung stehen in vielen ostasiatischen Ländern nicht zwangsläufig und zu jeder Zeit über der aller anderen, sondern können für ein Gemeinwohl zurückgestellt werden."



4. Isolierte Lage

An seiner Lage kann ein Land nichts ändern, aber eine geografische Isolierung begünstigt die Bekämpfung der Pandemie, so etwa in Australien, Neuseeland, Japan, Taiwan und auch Südkorea.



5. Harte Lockdowns

Die wenigsten afrikanischen Länder sind isoliert, haben aber enorm die Mobililtätsmöglichkeiten eingeschränkt und sowohl den Flug- als auch den Nahverkehr eingestellt.



Die ehemalige Premierministerin des Senegal, Aminata Touré, berichtete in einem Interview: "In Senegal etwa wurden früh die Grenzen geschlossen, früher als in vielen europäischen Staaten. Versammlungen wurden verboten, der öffentliche Nahverkehr runtergefahren. Moscheen wurden geschlossen. Das war hart für eine Bevölkerung, die zu 97 Prozent muslimisch ist."

Nachdem Altenpflegekräfte wegen der zusätzlichen Arbeitsbelastung während der Corona-Pandemie einen Pflegebonus erhielten, gab es nun auch Geld vom Bund für Klinikpersonal. Diese Prämie ist bei vielen Mitarbeitenden in Krankenhäusern allerdings nicht angekommen.