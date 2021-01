Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 14. Januar 2021 "Bleiben Sie Zuhause!"

Derzeit ist überall viel Frust bei der Vergabe der Impftermine, schweres Durchkommen bei den Telefonhotlines und keine Termine bei der Online-Vergabe. Wie schätzen Sie die Situation ein?



Hagen Woecht: Ich kann mich vor allem auf Sachsen-Anhalt beziehen. Und ich glaube, man ist mit den besten Gedanken an die Sache herangegangen, aber es fehlt möglicherweise die Erfahrung, die man für ein solches Software-Produkt für das Gesundheitswesen mitbringen muss. Ich bin natürlich nicht objektiv, weil wir seit Jahren solche Software entwickeln. Aber gerade eine Terminvergabe im Gesundheitsbereich ist hochkomplex.



Würde die Terminvergabe mit einer anderen Software wirklich weniger frustrierend sein?



Ich glaube schon. Der Frust kommt derzeit ja daher, dass wegen des Mangels an Impfstoff keine Termine vergeben werden. Aber der Impfstoff kommt ja, also kann man auch Termine vergeben, die mehr als drei Wochen in der Zukunft liegen. Und man kann sieben oder 14 Tage vorher den Patienten eine Nachricht zukommen lassen oder meinetwegen auch anrufen, um den Termin zu bestätigen oder abzusagen. Das sind ganz typische Terminmanagement-Programme, die im Gesundheitswesen im Einsatz sind. Deswegen glaube ich, dass man hier eine Termin-Management-Software benutzt, die nicht für das Gesundheitswesen gebaut wurde. Das ist dann schwierig.



Ein Einwand ist ja, dass die Impfberechtigten, die älter als 80 Jahre sind, mit der Online-Welt nicht zurecht kommen und vielleicht auch keinen Computer haben.



Unsere Erfahrung ist, dass sich diese Menschen sehr häufig helfen lassen. Von Menschen, die sie betreuen, Kinder, Nachbarn etc. Gerade ältere Personen haben doch meistens jemanden, den sie auch um andere Dinge bitten. Und dann setzt man sich zusammen an ein Gerät. So kann man zum Beispiel auch schon Fragen zur Impfung aufnehmen oder Vorerkrankungen und impfverhindernde Gründe abfragen. Das müssen die Ärzte in den Impfzentren natürlich auch machen, aber es kann in den Impfzentren vielleicht schneller gehen, weil der Arzt diese Dokumentation nicht selbst verfassen muss, ergänzen kann und unterschreibt. Am Ende könnten so zügiger mehr Menschen geimpft werden.



Haben Sie denn Anfragen aus Deutschland bekommen, um an den Impfzentren mitzuarbeiten?



Nein. Das ist auch ein bisschen schade. Ich meine damit auch gar nicht, dass man die Vergabeverordnung umgehen soll, sondern es wäre schön, wenn man aktiv einbezogen worden wäre oder um eine Stellungnahme oder eine Meinung gebeten worden wäre. Auch wenn wir nicht den Zuschlag bekommen hätten, hätten wir gern beraten.