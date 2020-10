Am 15. Oktober haben sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf neue Regeln verständigt, um das Coronavirus einzudämmen. Dabei ist unter anderem ein Warnstufensystem beschlossen worden, das sich nach der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz richtet.



Was verbirgt sich hinter diesem Begriff nochmal? Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele nachgewiesene Corona-Neuinfektionen es in einem bestimmten Gebiet, etwa in einem Landkreis, in den vergangenen sieben Tagen gab. Das wird auf 100.000 Einwohner gerechnet, damit die Werte besser zu vergleichen sind.



Bund und Länder haben sich auf zwei Inzidenz-Grenzwerte verständigt. Werden diese erreicht, werden strengere Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Diese beiden Grenzwerte liegen bei 35 bzw. 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen.



Hier kommt das Corona-Ampelsystem ins Spiel. Ab 35 Neuinfektionen springt diese auf die Warnstufe Gelb bzw. Orange, ab 50 Neuinfektionen auf Rot. Landkreise, deren Corona-Ampel auf Rot steht, können vom jeweiligen Bundesland als Corona-Risikogebiete ausgewiesen werden. Landkreise, deren Werte unter 35 sind, liegen dagegen im grünen Bereich der Ampel.



Anders als im Straßenverkehr gibt es je nach Bundesland eine zum Teil individualisierte Corona-Ampel. In Sachsen-Anhalt beispielsweise springt die Corona-Ampel bereits bei 30 – und nicht erst bei 35 Neuinfektionen – auf Orange. In Sachsen gibt es beim Grenzwert 20 die zusätzliche Warnstufe "Gelb". Rot (also der Grenzwert 50) heißt aber überall Rot.