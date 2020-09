Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 24. September 2020 Der Satz des Drosten

Wir sprechen zwar immer von der Corona-Warn-App. Aber es ist ja nicht einfach nur eine App. Warum?



De facto besteht die Corona-Warn-App aus insgesamt zwölf so genannten Repositories, zu denen zum Beispiel die unterschiedlichen Apps für Android und iOS sowie die Server-Komponente und die Website gehören. Von "der" Corona-Warn-App zu sprechen, ist also sachlich nicht ganz richtig.



Die App ist also mehr ein System. Aber wie gerechtfertigt ist denn nun der hohe Preis?



Ich gehe davon aus, dass SAP und die Telekom den Auftrag bekommen haben, nicht nur die "App" für verschiedene Endgeräte zu entwickeln und zu testen, sondern auch einen Nutzersupport zu gewährleisten, die Vermarktung der Anwendung zu unterstützen, die Kommunikation mit den Laboren und deren Integration sicherzustellen und die Weiterentwicklung über einen gewissen Zeitraum zu organisieren.

Das ist erheblich mehr als ein Auftrag, eine einzige App für einen definierten Endgerätetypen zu entwickeln und darüber hinaus auch ein gutes Stück schwieriger abschätzbar.



Welche Rolle spielt es, dass der Staat der Auftraggeber ist?



Da öffentliche Auftraggeber generell nicht "ins Risiko" gehen bzw. vergaberechtlich dürfen, müssen Anbieter etwaige Risiken vorher einpreisen. Die ergeben sich zum Beispiel nicht direkt aus unscharfen Leistungsbeschreibungen. Und wenn ein Auftraggeber dann dringendst eine Lösung benötigt, was aufgrund des öffentlichen Drucks wohl so gewesen sein dürfte, schlägt sich auch dies natürlich im Preis nieder. Es reicht also nicht aus, nur den "messbaren" Teil der Softwareentwicklungsleistung zu bewerten, sondern auch das, was genau der Vertragsgegenstand ist.



Was ist Ihrer Meinung nach das größte Missverständnis in dieser Sache?



Natürlich klingen 20 Millionen Euro auch in meinen Augen erstmal nach viel, vielleicht sogar zu viel Geld. Ich weiß auch, dass SAP und Telekom mit Sicherheit nicht die günstigsten Marktteilnehmer sind. Aber ich kann durchaus verstehen, dass die Politik bei einem so sensitiven Thema keinem mittelständischen Unternehmen vertrauen wollte. Ob der Preis angemessen ist, kann ich aber nicht beurteilen, weil ich die Vertragsdetails nicht kenne. Und ich bezweifle, dass es außer den Vertragspartnern Leute gibt, die das können.



Wie glauben Sie, kann man Menschen vom Nutzen der App überzeugen?



Die problematischsten Aspekte sind meiner Meinung nach, dass die App nur einen Bruchteil der tatsächlichen Infektionen kennt, die Einverständniserklärung so komplex geregelt ist und der Grad an Freiwilligkeit und Datenschutz sehr hoch sind. Für Dezentralität und Datenschutz hatten sich ja u.a. die Experten des Chaos Computer Clubs CCC eingesetzt und damit auch den Gesetzgeber überzeugt. Ich sehe deshalb alle IT-Experten ein Stück in der Pflicht, die Nutzung der App positiv zu erwähnen und bei der Verbesserung mitzuhelfen. Und da liefert der Open-Source-Ansatz die besten Möglichkeiten und Argumente. Ein Satz noch: Ich halte die Investition in eine solche App für nachvollziehbarer als viele andere staatliche Projekte. Wenn sie auch nur ein Menschenleben rettet, wäre eine Preisdiskussion aus meiner Sicht ohnehin unethisch.